Austin Palao comparte reflexión tras polémica en Esto es guerra

Austin Palao no está en la televisión, pero no ha dejado de expresar su cariño a sus miles de seguidores que han estado apoyándolo durante estos meses tras la polémica con Esto es guerra. Por ello, compartió un mensaje donde reflexiona sobre la vida y los errores que vamos cometiendo en el camino, animando a todos a seguir adelante y aprender de estas experiencias.

El exchico reality usó su Instagram para manifestar su alegría de poder compartir con sus fans algunos pensamientos sobre la vida, y les agradeció por estar a su lado.

Fue a través de sus redes sociales que el exintegrante de Esto es guerra optó por publicar ese profundo mensaje en la que afirma que, a pesar de todo, también de los errores se saca una lección.

"Ya sea la razón o el corazón lo que elijan, si es que te equivocas o no, yo creo que hay que rescatar de esas decisiones la experiencia que deja detrás... De todo se aprende, así que siempre quédense con eso, la experiencia y el aprendizaje. Que tengan buena tarde", expresó Austin Palao en su mensaje a sus fans en sus redes sociales.

Austin Palao habló sobre EEG: “Si hay un video que me deja mal, que lo muestren”

Austin Palao volvió a referirse al programa reality y respondió fuerte ante una información que insinuaba que su despido no fue por su reclamo, sino por una mala actitud fuera de las cámaras.

“Lo que pasó si tuve o no una reacción inadecuada. No lo tuve. Lo mismo que dije ante cámaras, lo dije también detrás de cámaras. No hay más que agregar detalles que decir", sostuvo el joven.

"Si hay un dicho video que me deja mal a mí, bueno que lo pongan no. El que no la debe no la teme”, sentenció Palao.