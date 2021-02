Austin Palao no piensa volver a Esto es guerra: "Me despidieron en vivo"

El chico reality Austin Palao sorprendió al romper su silencio, luego de haber protagonizado un tenso momento en 'Esto es guerra' tras ser despedido.

Mediante su cuenta de Instagram, el influencer respondió a los cuestionamientos de sus seguidores sobre su permanencia en el reality de competencia.

Cabe recordar, que el modelo quedó sorprendido con la decisión de la producción, pese haber terminó herido en el reto de altura, llevándolo a reclamar mayor seguridad en los juegos.

¿Qué dijo Austin Palao en Instagram?

“No sé que contarles porque más de uno de ustedes ha visto el programa el último día que estuvo que literalmente me despidieron en vivo", sostuvo el joven a través de unas historias de su red social.

"Entonces lo que sea vio ese día básicamente es lo que pasó. Creo que no hay nada más que agregar. Para mi es un tema cerrado”, agregó Austin.

¿Por qué 'Esto es guerra' retiró a Austin Palao?

"Existe un video que la producción ha decidido no replicarlo sobre la reacción de Austin. Un video detrás de cámaras y eso fue el detonante para que el Tribunal reaccione de esta manera", dio a conocer Johanna San Miguel durante el programa en vivo.

¿Qué le pasó a Austin Palao en EEG?

El hermano de Said Palao con miedo e incómodo, hizo público su reclamo por el susto que pasó durante un juego de altura, tras caer y quedar colgado de lo alto.

"Es preciso que este tipo de competencias se tenga el mayor cuidado posible... Obviamente como estoy con la línea de vida me jala. Ahora lo que me molesta es que sí sentí un vértigo horrible, sentí que me moría", confesó el joven.

"Con todo el dolor de mi corazón no vuelvo a hacer más pruebas de altura", agregó el joven. Dicha decisión molestó al Tribunal, quién tomó la radical decisión de retirarlo del set y ser suspendido.