Austin Palao encara a EEG: "Si hay un video que me deja mal a mí, que lo pongan"

Austin Palao decidió no callar más y responder fuerte ante la información que dejó entrever 'Esto es guerra' sobre su despedida por una mala actitud fuera de cámaras.

El exchico reality utilizó su cuenta de Instagram para conversar con sus seguidores, quienes le cuestionaron el motivo de su salida del reality.

“Lo que pasó si tuve o no una reacción inadecuada. No lo tuve. Lo mismo que dije ante cámaras, lo dije también detrás de cámaras. No hay más que agregar detalles que decir", sostuvo el joven.

Sin embargo, en esta ocasión el modelo enfrentó por primera vez en su red social a la producción de EEG que muestre las pruebas de su inadecuado comportamiento.

"Si hay un dicho video que me deja mal a mí, bueno que lo pongan no. El que no la debe no la teme”, sentenció Palao.

Tras el informe, Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron sobre la situación del modelo, y que alguien estaría mintiendo, la producción del programa o Austin.

¿Por qué 'Esto es guerra' retiró a Austin Palao?

"Existe un video que la producción ha decidido no replicarlo sobre la reacción de Austin. Un video detrás de cámaras y eso fue el detonante para que el Tribunal reaccione de esta manera", dio a conocer Johanna San Miguel durante el programa como motivo de la salida de Austin Palao.

¿Qué le pasó a Austin Palao en EEG?

En la nueva temporada 2021, el hermano de Said Palao con miedo e incómodo, en vivo reclamó por el susto que pasó durante un juego de altura, tras caer y quedar colgado de lo alto, generando en su cuello algunas marcas.

"Es preciso que este tipo de competencias se tenga el mayor cuidado posible... Obviamente como estoy con la línea de vida me jala. Ahora lo que me molesta es que sí sentí un vértigo horrible, sentí que me moría", confesó el joven.

"Con todo el dolor de mi corazón no vuelvo a hacer más pruebas de altura", agregó el joven. Dicha decisión molestó al Tribunal, quién tomó la radical decisión de retirarlo del set y ser suspendido.