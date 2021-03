Susy Díaz es captada divirtiéndose en fiesta incumpliendo el toque de queda

Susy Díaz fue captada en una fiesta con figuras públicas en medio de la pandemia, a pesar que su hija Flor Polo y Néstor Villanueva se encuentran atravesando un complicado momento tras contagiarse del COVID-19.

En las imágenes que difundió el programa de Magaly Medina se puede ver a la excongresista divirtiéndose en la fiesta que organizó Deysi Araujo por su cumpleaños.

Susy Díaz asiste a fiesta pese al COVID-19

Las cámaras registraron los exteriores del departamento de Deysi, y se comprobó que asistieron varios invitados a la reunión social a pesar de estar prohibido.

Entre las figuras públicas que estuvieron presento fue Azucena del Río y Nadeska Widausky, quiénes publicaron vídeos de la celebración pero no se apreciaba aglomeración de personas.

Sin embargo, los asistentes de la fiesta solían asomarse a la ventana con frecuencia.

Por su parte, el medio de entretenimiento le consultó a Deysi Araujo sobre la fiesta, pero lo negó:

“No, no, no, estamos en una reunión familiar tranquilos, pero no hay nada extraño... Gracias”, respondió la empresaria.