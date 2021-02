Susy Díaz pide que recen por Florcita ante recaída por la COVID-19

La hija de la artista Susy Díaz, Flor Polo reveló que después de 15 días de haber sido diagnosticada con la covid-19, está sufriendo las secuelas de la enfermedad.

“El virus ha dejado sus secuelas, yo tengo pocas defensas (...) De un momento a otro me puse mal, me empezó a doler la espalda, me ahogaba, me agitaba (...) He recaído, como pueden ver”, expresó la joven, mostrándose muy fastidiada por el dolor.

Susy Díaz, por su parte le pidió a todas y a todos que oren por la salud de su hija en esta lucha contra el coronavirus.

Hace solo algunas horas, Flor Polo publicó en su cuenta de Instagram, un mensaje de aliento para seguir dándole batalla a este virus.

“Seguimos en cama, venciendo esta terrible enfermedad, pronto estaré de pie, este virus no va poder conmigo…vamos Flor tú puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”, indicó en su cuenta de Instagram.

Susy Díaz se quiebra al recordar que Néstor llevó de viaje a Forcita

La artista Susy Díaz tuvo una entrevista con el programa ‘América Hoy’, en donde se mostró muy afectada por lo que está pasando su hija Flor Polo y toda su familia.

Recordemos que la joven se contagió de covid-19 junto a su esposa y toda su familia. Susy confía que ellos superarán esta situación, pero mostró su molestia con Néstor Villanueva por llevarlos de viaje, a pesar de la segunda ola del virus.

Por esta razón, es que la excongresista mencionó que le prohibió a su hija viajar: “Yo le prohibí a Flor, con el dolor de mi corazón, que no viaje a Chancay, mi sexto sentido, mi ojo de madre me dijo que había un peligro allá”

Díaz explicó que los papás de Néstor: “viven al costado de un hospital”, “Yo no sabía, recién me enteró”. “Viajaron los dos sanos, vinieron enfermos”, añadió.

Susy Díaz también mencionó que no entiende por qué Florcita viajó: “Si yo veo que mis suegros viven a la espalda de un hospital, toda la carga viral está ahí. Yo no sabía, mi intuición de madre me decía ‘dile a Flor que no viaje a Chancay’”.