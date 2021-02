Florcita se quiebra al narrar la tormenta que vivió cuando se contagió de covid-19

La hija de Susy Díaz, Florcita Polo, tuvo una conversación con el programa de espectáculos ‘América Hoy’ y mencionó lo que viene pasando desde hace algunos días, tras dar positivo al covid-19.

“Me estoy recuperando recién. El 8 de enero me hice el hisopado y salí positivo. Felizmente ya pasó lo peor, pero igual ahogándome un poco, no puedo respirar, me agito mucho, hasta me da mareos, es terrible para mí. Me asusta mucho”, dijo muy afectada.

La hija de Augusto Polo Campos no aguantó las lágrimas al recordar que por este virus no puede ver a su familia hace ya varios meses.

“Lo peor de todo es que no puedo tener a mi mamá cerca, ni a mis hermanos, ni a mi familia. Solamente le pido a la gente que se cuide, que se proteja, que use la mascarilla, que se lave las manos, no es fácil todo esto”, dijo.

“Lo que nos salvó fue la ivermectina (...) Me preocupo muchos por mis hijos, Adrianito me atiende y todo. Yo no sé qué haría si me pasa algo, no sé qué harían mis hijos sin mí. Estoy muy asustada”, reveló la hija de Susy Díaz en entrevista con ‘América Hoy’.

Esperemos que Florcita y toda su familia puedan salir adelante en estos momentos tan complicados.