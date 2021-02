Flor Polo se contagió de COVID-19 y pasó cumpleaños con fuertes síntomas

Flor Polo Díaz, la mamá influencer acaba de cumplir 35 años y no lo pudo celebrar como hubiera querido, ya que se está recuperando tras dar positivo a la COVID-19, así como su esposo Néstor Villanueva.

La hija de Susy Díaz, reveló que no tenía pensando llegar a los 35 años con fiebre y en cama. “Jamás pensé pasar mi cumpleaños en cama, pero por algo pasan las cosas. Estoy cuidándome mucho para salir pronto de esto, felizmente lo peor ya pasó, la semana pasada fue horrible porque no podía respirar y sentía que me ahogaba. Sigo un poco delicada, pero gracias a Dios con vida”, contó le popular ‘Florcita’.

Por otro lado, contó a Trome que su mamá fue la más preocupada por su salud y, aunque, no puede estar a su lado está pendiente de su recuperación.

“Sí. Me llama a cada rato para ver cómo estoy, es mi primer cumpleaños que no la pasaremos juntas, la extraño mucho, pero tengo fe que pronto saldré de esto. Le pido a la gente que tome conciencia de las cosas, esto (Covid 19) no es un juego, cuídense, yo tenía que salir por trabajo, me cuidaba mucho y me contagié”, indicó la modelo e influencer.

Susy Díaz pide sus seguidores seguir cuidándose

La excongresita, Susy Díaz se mostró muy emocionada por la repercusión que tuvo una nota periodística sobre la vacuna contra el COVID-19.

Gracias a ese informe, Susy se convirtió en tendencia en Twitter y los comentarios no tardaron en llegar: Lo de Susy Díaz me parece excelente. Más allá de si ella lo hace por el bien o por llamar la atención, si eso va a provocar que la gente tenga confianza a la vacuna, bienvenido sea” y “Todo bien con Susy Díaz animando a las personas a ponerse la vacuna”.