Sheyla Rojas y Susy Díaz grabaron divertido spot de su nuevo programa

Sheyla Rojas y Susy Díaz iniciaron el año con nuevos proyectos, asombrando a su público al revelar que trabajarían juntas por primera vez en su propio programa radial.

Ante ello, las protagonistas sorprendieron con un divertido spot, anunciando su pronto debut.

Sheyla Rojas en Instagram junto a Susy Díaz

La modelo emocionada por retomar su carrera artística este 2021, compartió en su red social, la promoción donde se la ve contenta con la mamá de Florcita Polo.

"¡Feliz! Empiezo el año como rostro de @radiomarfm Salsa de hoy, salsa de siempre con la inigualable @sudiazoficial Muy pronto más sorpresas", sostuvo la joven.

En los primeros minutos del clip, la empresaria aparece escuchando música en un vehículo, mientras va a recoger a Sheyla. La exconductora de televisión aparece y grita:"¡Susy!".

Al final, ambas se van cantando y luciendo los clásicos colores que las representan. Susy con un vestido rojo y la exchica reality, con un enterizo amarillo.

“Queremos junto a Susy Díaz llevar un mensaje de fuerza y unión. Radiomar es la mejor radio de salsa en el país y qué mejor representar la salsa actual, de muchos jóvenes que a través del ritmo de moda inspiran y son felices en tiempos difíciles”, expresó la expresentadora de ‘Estás en todas’.

Por su parte, Susy comentó que aunque muchos no lo crean, ella es muy fanática de la salsa: “La gente no sabe, pero soy amante de la salsa. No porque me gusta la salsa tradicional pueden llamarme vieja. Soy una madurita con cuerpo y mente de 15 años. Aunque ya no quiero saber nada de chibolos”.