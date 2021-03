Flor Polo ha hecho un cuadro de anemia severa y Néstor teme que pueda empeorar

¡Teme por su esposa! Flor Polo está pasando por una situación bastante complicada, pues después de revelar que tiene covid-19, ahora está pasando por un cuadro de anemia severa.

Así lo mencionó su esposo Néstor Villanueva, quien está muy preocupado por el bienestar de sus niños. y de su pareja.

Como sabemos, la hija de Susy Díaz se contagió de coronavirus y después de 15 días pasó por una recaída, que la ha dejado muy mal de salud.

“El virus ha dejado secuelas y tengo que descansar. Ya pasé los 15 días, pero tengo pocas defensas, y eso hace que me tumbe. Espero que todo salga bien, esto del coronavirus no es ningún juego”, mencionó Florcita, hace algunos días en el programa América Hoy.

Néstor Villanueva habló con ‘El Popular’ y reveló que Flor no la está pasando bien.

“Flor tiene miedo y teme recaer otra vez. Ella no se encuentra bien, pues el virus le ha dejado secuelas, tiene dolencias en la espalda, dolores musculares, poco apetito. Me encuentro preocupado por su salud.”

El yerno de Susy Díaz, explicó que la madre de sus hijos está pasando por un cuadro de anemia:

“Ella está sufriendo de anemia, que tiene que mejorar. Yo estoy al pendiente para mejorar esa situación. Está tomando los medicamentos y suplementos alimenticios necesarios. Durante cinco días no comimos casi nada, porque perdimos el gusto y el olfato. Fue una situación terrible.”

Por otro lado, el cantante recalcó que ni él ni Flor Polo han superado totalmente al covid-19.

“Todavía no podemos cantar victoria, recién en estos días nos vamos a hacer los exámenes necesarios para ver si nuestros cuerpos ya no están infectados. Igual, no estamos bien aún.”, dijo Néstor Villanueva al diario ‘El Popular’.