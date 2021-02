Jorge Benavides lanza advertencia a Dayanita por hacer shows en la calle durante pandemia

El programa de Jorge Benavides “JB en ATV” está liderando el rating en las últimas semanas, destacando sobre su competencia directa “El reventonazo de la Chola”, que dirige Ernesto Pimentel.

No obstante, la buena racha del programa no nubla la visión de Benavides y cuando tiene que llamar la atención de sus integrantes de su elenco no duda en hacer. Eso fue lo que pasó con Dayanita, quien le tuvo que dar explicaciones del porqué no respetó los protocolos ante la COVID-19, ya que fue captada haciendo un show callejero.

“Yo conversé con ella sobre ese tema (...) Ella trabaja en las calles y me comentó que trataron en un inicio de persuadir al público que tomen su distancia, pero llegó un momento que fue incontrolable. Ahora Dayana es tan popular y querida por la gente, por eso era incontrolable la situación y tuvo que cancelarlo”, dijo en entrevista a El Popular.

El experimentado comediante aceptó que hubo un jalón de oreja por su parte: “sí, de todas maneras, bonito se le dio. Ya está bien advertida que no debe hacer eso. En realidad, la gente te toma como ejemplo sobre todo cuando eres un personaje público. Ya entendió y espero que no vuelva a suceder, porque me lo ha prometido”.

Jorge Benavides casi no imita a Andrea Llosa

Asimismo, confesó que casi no llega a grabar el sketch de Andrea Llosa. “Aunque tú no creas, casi no hago Ambrea porque no estaba muy seguro, casi no lo hago. Al final me convencieron y lo hice, a la gente le ha gustado, se suma un sketch al programa”, contó.