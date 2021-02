Andrea Llosa arrasa en el rating tras presentar trágico caso de “Robotín”

El programa de Andrea Llosa se convirtió en uno de los espacios más vistos de este lunes. Esta vez, la conductora de TV presentó el caso de Robotín, un comediante cuyo nombre real es Alan Castillo.

En esta edición, Castillo descubrió que dos de sus tres hijos no eran suyos. Hecho que indignó al artista y conmovió a sus miles de seguidores.

Robotín llegó al set de Andrea Llosa para enfrentar una gran duda, saber si era el padre de su último hijo. Sin embargo, lo que nunca imaginó es que los resultados de ADN determinarían que no era el padre de dos de sus hijos.

Sus lágrimas indignaron a muchos. Es la primera vez que se ha visto así a Robotín, quien se ha caracterizado por hacer reír a la gente.

La audiencia se pegó de inmediato a la pantalla, y esto se vio refllejado en el rating de ATV, pues el programa logró 16,5 puntos, ocupando el cuarto lugar de la top 10 de todos los programas.

El primer lugar la ocupó la telenovela “Princesas” con 21,7, seguido de “De vuelta al Barrio” con 19,3 y en tercer lugar “Esto Es Guerra” con 19,2.

El programa logró ganar al noticiero América Noticia (14,6) y a “Magaly TV La Firme”(12,6).

“Robotín” tras descubrir que dos hijos no son suyos: “Cómo me pudiste engañar así”

La pareja de “Robotín” mencionó que tenía sospechas de su último hijo, pero que tenía la certeza que las dos niñas mayores eran de él.

“Tengo dudas del último hijo. Tengo duda, quizá sea por la presión”, dijo la expareja del comediante.

Las pruebas del ADN, indicaron que sí es papá de su primera hija, pero la segunda niña no era de él. Es aquí donde el cómico no pudo contener las lágrimas.

“No por favor no. Mala eres, ¿por qué me hiciste esto?”, mencionó el artista reclamándole a Rojas.

“Me mentiste, me dijiste que dudabas del último, pero que no dudabas de tu segunda hija. ¿Qué pasó? ¿Tienes la idea del dolor que has provocado en este momento?”, le reclamó.

Más adelante se enteraría que su tercer hijo tampoco era suyo.