“Robotín” al descubrir que dos hijos no son suyos: “Cómo me pudiste engañar así”

El artista Alan Castillo, más conocido como “Robotín”, llegó hasta el programa de ‘Andrea’ en ATV pues tenía la sospecha que uno de sus hijos no era suyos.

“Robotín” mencionó que sus sospechas empezaron porque no tiene “vida de pareja” con la madre de los menores hace mucho tiempo, además que las fechas de concepción y nacimiento no coincidían.

Alan reveló, en el programa de ATV que ya no estaba enamorado de Jazmín, pero seguían juntos por su familia.

“Siempre he fingido y no es así. Quizás con los años todo se iba cambiando. ‘Hubieron’ muchas mentiras y eso quizás empeoró todo, pero yo seguí y seguí”, mencionó.

“Hace poco descubrí algo que me ha hecho desconfiar de la paternidad de mis hijitas. Yo amo demasiado a mis hijas y yo quisiera que mis hijitas sean mías y que salga positivo”, agregó.

Las pruebas de ADN de “Robotín”

La pareja de “Robotín” mencionó que tenía sospechas de su último hijo, pero que tenía la certeza que las dos niñas mayores eran de él.

“Tengo dudas del último hijo. Tengo duda, quizá sea por la presión”, dijo la joven.

Después de las pruebas del ADN, indicó que sí es papá de su primera hija, pero la segunda niña no es de él. Es aquí donde el cómico no pudo contener las lágrimas.

“No por favor no. Mala eres, ¿por qué me hiciste esto?”, mencionó el artista reclamándole a Rojas.

“Me mentiste, me dijiste que dudabas del último, pero que no dudabas de tu segunda hija. ¿Qué pasó? ¿Tienes la idea del dolor que has provocado en este momento?”, le reclamó.

En la tercera prueba de ADN descubrió que su último hijo tampoco era de él:

“Nunca fui malo contigo. Cómo me pudiste engañar así. Tú sabes que yo amo a mis hijas. Siempre te fui sincero. Me arruinaste la vida Jazmín”, finalizó.

'Robotín' pasó momentos dramáticos momentos debido a la pandemia: "me quedé endeudado"

La pandemia de coronavirus afectadó la economía de cientos de peruanos. En esta ocasión, Alan Castillo, más conocido en el mundo artístico como Robotín, se lamentó el no haber ahorrado, pues ahora, con la cuarentena, no podía sustentar a su familia debido a las restricciones para evitar los contagios de la COVID-19.

El artista narró que todos sus ahorros los invirtió en un negocio de comida rápida, el cual tuvo que cerrar debido al primer confinamiento que duró alrededor de 4 meses. "Abrí mi Robotín Burger y no me fue bien por la pandemia. Lamentablemente me endeudé con un préstamo", comentó en una entrevista con Magaly Tv.

El popular Robotín también confesó que una vez acabó la cuarentena en Lima no tuvo otra opción más que vender ropa, frutas e incluso realizó trabajos de fumigador, esto debido a que los shows con aglomeración de personas no estaba permitido.