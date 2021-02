Yaco Eskenazi se quebró al hablar de su segundo bebé con Natalie Vértiz

¡Están emocionados! Natalie Vértiz dio una gran noticia en el set de Estás en todas y tuvo la compañía de su esposo Yaco Eskenazi, ambos sorprendieron al contar a la teleaudiencia que se convertirán en padres por segunda vez.

Fue en ese momento que el capitán de ‘Los Guerreros’ no dudó en tomar unos minutos para expresarle románticas palabras a su esposa, quien ahora lleva en su vientre a un nuevo bebé. Cabe mencionar, que el también conductor no pudo contener las lágrimas y cada vez que decía algo no paraba de limpiarse el rostro.

“Estando sentados acá y siento como aquel día en el set de tv y que le contábamos al mundo que la familia crecía. Ahora Liam va a ser el hermano mayor y estoy agradecido con la vida porque a pesar que nos tocaron momentos difíciles hace un año... Hoy me acuerdo mucho de mi papá y de sus consejos de enseñarme cómo tiene que ser un hombre y cuidar a su familia”, dijo el conductor entre lágrimas.

“Me he convertido en un mejor hombre, y eso es gracias a Natalie. Hace dos años no era el mismo hombre, quizás era más renegón, pero así es el amor. Natalie es un alma tan linda, tan feliz, que eso ayuda, ayuda a mejorar como persona. El amor te llega cuando te tiene que llegar, el amor es chamba de todos los días”, agregó.

Yaco Eskenazi recordó los consejos de su padre

Yaco también se quebró al comentar que su padre era muy rudo, pero que siempre le importó su familia, algo que él desea imitar. Como se recuerda, el padre del artista falleció a los 65 años el 1 de enero del 2020.

“Me estoy aguantando las lágrimas porque mi madre me dijo ‘Yaco no llores por favor’, expresó en un principio junto a Natalie.

“Hoy me acuerdo mucho de mi papá y de sus consejos, su manera ruda y tosca de cómo ser un hombre, que tiene que cuidar a su familia, papito gracias”, agregó entre sollozos.