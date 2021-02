Natalie Vértiz muestra su pancita tras confirmar embarazo: "Que bendición crear vida"

Tras confirmar los rumores de su embarazo, Natalie Vértiz publicó en su cuenta de Instagram una imagen de su barriguita que, aunque pequeña, ya se empieza a notar la vida que está creciendo en ella.

La imagen fue acompañada de un extenso texto: “Un nuevo amor viene creciendo hace unos mesecitos. El amor más bonito de todos! ¡Me emociona mucho decirles que seré́ mamá por segunda vez de una vida deseada, esperada y muy amada desde ya! ¡Que bendición crear vida! ¡Escribo esto y aún no me la creo! ¡Que momento más hermos mi corazón late a mil! Queríamos esperar un tiempito para poder dar la noticia con tranquilidad y total seguridad. Así que, sin más, ¡nuestra familia crece! @yacoturco , Liam y yo no podemos estar más felices! #Blessed”.

La publicación ya tiene más de cien mil 'Me gusta' y figuras del espectáculo como Johanna San Miguel, María Pía Copello, Karen Schwarz, entre otras comentaron el post.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi confirman se serán una vez más padres

Natalie Vértiz decidió revelar que está esperando a su segundo bebé durante la última emisión de Estás en todas. En el set estuvo su esposo Yaco Eskenazi con quien muy emocionados confirmaron los rumores de la visita de la cigüeña.

El compañero de conducción de la exreina de belleza, Choca Mandros les hizo recordar las muchas cosas que han vivido desde que empezó su romance que han comparado como de cuento de hadas.

La exreina de belleza contó que quería contar sobre su estado, pero quería gozar estos meses sin decir nada. “Me moría por gritar esta noticia, pero bueno, a diferencia de mi primera vez embarazada con Liam, que estaba muy nerviosa, era un mundo nuevo para mí, este embarazo lo he sentido súper nuestro. Quería guardar el secreto hasta más no poder, pero la barriga nos estaba delatando”, dijo la conductora.

Luego de expresar esas palabras se levantó y mostró su pequeña pancita. “Pancita chiquita pero que late a mil, que está creciendo con mucho amor, es un bebé saludable que era lo más importante para nosotros. Todavía no sabemos qué es por eso no lo decimos, pero lo que sí les podemos decir es que estamos saltando en un pie de la felicidad y que llegó en el momento en el que tenía que llegar”, agregó Natalie Vértiz.