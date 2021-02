María Pía Copello regresó a Esto es Guerra y no pudo contener las lágrimas

El concurso del TikToker, producido por EEG: El Origen, tuvo en su tercera fecha como jurado a María Pía Copello, quien no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas luego que en el reality de competencia presentarán imágenes de su participación en el programa.

La exconductora de TV se mostró conmovida y señaló que haber sido parte de Esto es Guerra es una etapa que jamás olvidará.

“Han puesto imágenes que son muy importantes para mí, la verdad que siento que Esto es Guerra es mi casa, me he sentido muy cómoda ahí durante 4 años, y revivir esos momentos con ustedes a sido muy emocionante, se me puso la piel de gallina. Ver a Catalina (su hija) tan chiquitita”, dijo la también influencer.

Emocionada, Copello acotó que siempre era bonito regresar a su casa. Pero eso sí, esperaba que respetarán su opinión como jurado en el concurso de Tiktokers.

Como se recuerda, en la última edición del concurso, Rosángela Espinoza le faltó el respeto a Rebeca Escribens como jurado, pues no la concideraba una tiktoker.

La modelo no aceptó que la conductora de TV prefiriera a Luciana Fuster ante que a ella.

Rosángela Espinoza de disculpa con Rebeca Escribens

Tras haber despotricado contra Rebeca Escribens, Rosángela Espinoza se diculpó con la conductora de TV y con el público, quienes fueron testigos de su bochornoso comportamiento.