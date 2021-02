Magdyel Ugaz se defiende: “Duele que digan cosas que no son ciertas”

Hace oídos sordos. El challenge de TikTok “Mi experiencia incómoda con un famoso” se volvió tendencia en estos días. Diversas figuras del espectáculo fueron los mencionados entre los usuarios de la red social, pero Gian Marco y Magdyel Ugaz fueron los más mencionados.

Si bien el cantante no se pronunció directamente sobre el tema, si compartió un video donde se le interactuando amablemente con una fan, pero en el caso de la actriz esta prefirió no dar protagonismo a “algo que no se lo merece”.

La página Influencers out of context siguió publicando más videos de este reto que volvió viral, donde también compartieron con sus seguidores lo que dijo Magdyel Ugaz sobre las críticas que ha recibido.

“Como se recuerda, decenas de jóvenes indicaron que cuando conocieron a la actriz, ella se comportó de manera soberbia e incluso no les devolvió el saludo. “Con mis amigas fuimos a chismosear, los actores (Al Fondo Hay Sitio) estaban en su hora de esparcimiento. Les pedimos fotos a todos y ellos accedían súper lindo. Todo bacán, así no fue con Magdyel Ugaz. Ella se portó de manera pedante y se puso rígida en las fotos”, mencionó en uno de los testimonios contra Magdyel Ugaz.

Magdyel Ugaz responde a sus detractores

La popular ‘Teresita’ indicó que le afectó conocer sobre estas críticas, como se puede leer en la respuesta que compartió en su Instagram: “Duele que digan cosas que no son ciertas”.

“Crecí en este medio intentando agradar, intentando que el sentir del resto sea más importante que el mío. Y ya no más. Siento que darles vitrina a estas historias es darle protagonismo a algo que no lo merece”, escribe Magdyel Ugaz.