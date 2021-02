Gian Marco: Víctor Yaipén cuenta su mala experiencia con el cantante en TikTok

Víctor Yaipén, integrante de la Orquesta Candela, contó una anécdota no muy agradable que tiene como protagonista al cantante Gian Marco, sin saber el efecto de bola de nieve que se iba a formar con esto. El artista usó sus redes sociales para relatar esta experiencia que dejó a más de un seguidor sorprendido y a otros no tanto.

El cumbiambero reveló a sus fanáticos que el ganador del Latin Grammy, Gian Marco Zignago, le hizo un desplante cuando se acercó a él para pedirle una foto cuando se cruzaron en el aeropuerto.

Cabe mencionar, que el artista realizó un challenge de TikTok donde tienes que responder “¿Cuál ha sido su experiencia más incómoda con un famoso?”, ante esto, Yaipén se animó a contarlo todo.

“Yo soy hincha de unos de los cantautores más importante de acá de Perú, Gian Marco Zignago, que tiene canciones geniales. Desde muy niño he sido súper fan. Entonces yo tengo acá una orquesta que se llama Candela. Me invitaban a canales, siempre lo veía y nunca me animaba a tomarme una foto con él, hasta que un día en el aeropuerto lo veo y digo: ‘esta es la oportunidad de tomarme una foto con él’”, indicó al inicio del video publicado en TikTok.

“Me acerco y le digo: ‘disculpa Gian Marco’ y me responde: ‘¿no ves que estoy ocupado? Ya ya, me tomo una foto contigo...’ Y yo me quedé así con mi acompañante. También entiendo que a veces uno no está en sus momentos, igual ya no lo volví a ver con los mismos ojos”, puntualizó Víctor Yaipén.