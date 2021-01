De vuelta al barrio: Actores se disculpan tras escena transfobica que generó indignación en redes

Lamentaron lo sucedido. Tras la avalancha de críticas que recibió la serie ‘De vuelta al barrio’, la producción emitió un comunicado pidiendo disculpas por el episodio del pasado viernes 8 de enero, donde la actriz Fiorella Florez interpretaba a una mujer cisgénero y que es confundida como una mujer trans.

“Nos equivocamos completamente tratando de hacer humor usando un estereotipo que debería estar desterrado desde hace mucho. Y sí, nos equivocamos ahora nos toca disculparnos por haberlos ofendido”, dicen en un texto dirigido a la comunidad LGTBI.

En el comunicado, tanto la productora general como el jefe de guionistas asumieron su responsabilidad, que en sus propias palabras ‘manchan la pantalla de América Televisión’.

“Fue una parodia de mal gusto que no tiene lugar en la actualidad. Nuestra idea no era fomentar la burla y la intolerancia, sin embargo, fue exactamente lo que conseguimos. Les pedimos disculpas de nuevo y prometemos aprovechar nuestro programa para mejorar en eso que el viernes pasado fallamos... trabajar por la inclusión y el respeto para todos”, finaliza el pronunciamiento.

Magdyel Ugaz y Fiorella Florez se pronunciaron sobre escena

La cuenta de Instagram, ‘Instarándula’ publicó las disculpas de las actrices Magdyel Ugaz y Fiorella Florez sobre este penoso hecho.

“Este personaje en principio era una chica que no era trans, que tenía una voz súper grave (...) La verdad jamás pensé en burlarme de la comunidad trans, en herir susceptibilidades. Yo hice el personaje lo mejor posible y sé que tal vez fue un error poder haber embarcado en este papel, sin pensar en eso. Nadie lo hizo con esa intención. Pido disculpas de todo corazón”, expresó la actriz que protagonizó la escena.

Asimismo, Magdyel Ugaz también se refirió sobre el tema e indicó que con su trabajo solo busca compartir humor, pero bueno.

Hubieron unas escenas en la serie donde trabajo, que fueron un error. No me quiero ir a dormir sin antes pedirte disculpas, sin antes decirte lo siento. Yo no estoy a favor de la discriminación y la transfobia es un tipo de discriminación”, expresó.

“Pido disculpas por eso. Quiero trabajar en un humor, y estoy segura que todo el equipo con el que trabajo, en un humor que construya, sume, nos haga avanzar, no en un humor que nos divida”, finalizó diciendo.