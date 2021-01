Juliana encaró a Manuel Merino: ¿Usted duerme tranquilo tras la muerte de Inti y Bryan?

Juliana Oxenford a días del estreno de la nueva temporada de 'Al estilo Juliana' entrevistó al congresista y expresidente del Perú, Manuel Merino.

Ante ello, la periodista se indignó por algunas respuestas que dio el parlamentario, sobre las marchas en contra su gobierno y la muerte de dos jóvenes a causa de la represión policial, Inti Sotelo y Bryan Pintado.

¿Qué respondió Manuel Merino sobre la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado?

“¿Está diciendo que las personas que salieron a manifestar como parte de su derecho constitucional, en medio de la policía que fue agresiva y eso lo ha dicho la ONU, me dice que estuvieron vinculadas con el terrorismo o el MRTA?”, preguntó la periodista.

“No podemos darle validez a un tema sesgado que da la ONU a través de la señora Bachelet, sabemos de dónde viene y qué corriente política tiene, sabemos que es chilena, en consecuencia, sabemos también que está investigada”, respondió el exmandatario.

“Usted es Congresista de la República y ha sido expresidente, y me está diciendo que, la expresidenta Bachelet está hablando incoherencias por ser chilena”, sostuvo la comunicadora.

“No podemos apoyar a la violencia, que ha tenido un punto de fondo que se han aprovechado”, enfatizó Manuel.

“Quiero creer que entiende ¿Me dice que ser alguien de izquierda y que sus ideales coinciden con el terrorismo? El mensaje que está dando es peligroso, son dos posturas muy distintas. No fue una marcha de derecha ni izquierda. Me indigna lo que está diciendo, dos jóvenes murieron. Me está diciendo que fueron manejados por Sendero Luminoso y MRTA”, sostuvo Juliana.

“No, ellos son de los grupos de jóvenes que salieron a reclamar. Pero estábamos en pandemia, y de eso no dice nada Bachellet. Que se haga las investigaciones. No se puede echar la culpa a un solo lado”, agregó el congresista.

“No se olvide que estuvo durante varios días en silencio. Dónde estaba Manuel Merino", dijo Oxenford. “Esta marcha fueron trastocadas por interés políticos y económicos. Como la opción de Bachelet”, agregó Manuel.

“¿Ha hecho una mea culpa? Duerme tranquilo luego de todo lo que ha pasado y con la muerte de estos dos chicos, Inti y Bryan”, comentó la figura de ATV.

“Soy el primer interesado de que se investigue y pongan en descubierto a los responsables. No puedo hacer mea culpa de algo que no hecho”, agregó.