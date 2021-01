Korina Rivadeneira: Mario Hart y su forma particular de elogiar su belleza

Korina Rivadeneira incómoda por las palabras que le dijo Mario Hart, evidenció su molestia a través de un vídeo en Instagram, luego de comentar su deseo por retomar su figura que tenía antes de quedar embarazada.

¿Qué pasó entre Korina Rivadeneira y Mario Hart?

“Pueden creer que recién voy a entrenar”, confesó la joven, quién actúa en la serie nacional "Princesas".

La modelo reveló que su esposo, al verla entrenando, le manifestó un comentario que no fue de su agrado:

“Mario se acaba de ir y yo le digo ‘ay, no me gusta cómo estoy’, y me dice que ‘estás rica, así carnosa, o sea, no aprende este chico, no aprende”, sostuvo.

Korina Rivadeneira en Instagram sorprende la mostrar a su bebé tocando piano

Hace unas semanas, la modelo decidió comprarle a su primogénita, unos instrumentos musicales acorde a su tamaño.

Mario Hart y su esposa cuando regresaron de Piura, sorprendieron a sus seguidores con un vídeo donde Larita tocaba el piano, mientras Korina la tenía entre sus brazos.

¿Quién es Korina Rivadeneira?

Korina llegó al Perú hace aproximadamente 10 años, empezó como modelo de diferentes programas concurso, luego ingresar a los reality. Además, la joven ha sido parte de diferentes producciones nacionales como series y películas.