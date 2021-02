Magdyel Ugaz: Usuarios cuentan sus incómodas experiencias con la actriz en reto de TikTok

Un challenge de TikTok trajo cola a raíz del testimonio del artista Víctor Yaipén y su incómodo momento con el cantante Gian Marco, al punto que salieron más usuarios a contar sus anécdotas con el artista, pero también mencionaron a otra figura que tampoco suele ser cordial con sus fans, nos referimos a la actriz Magdyel Ugaz, quien también fue blanco de las críticas en la mencionada red social donde la calificaron de soberbia.

A través de un clip de la famosa plataforma, una joven reveló su experiencia con los artistas de la popular serie Al fondo hay sitio. Esto habría sucedido en 2010 cuando la internauta trabajaba en el Boulevard de Asia. La tiktoker recalcó que ella estaba contando su vivencia. “Ojo que es mi experiencia, tal vez fue un mal día, pero para mí fue cero puntos”, se escucha en la grabación.

Según lo expuesto por la joven, los actores fueron a grabar escenas al balneario. Así que, ella y un par de amigas se acercaron para pedirles si podían tomarse fotos con ellos. La chica cuenta que todos accedieron con mucha amabilidad y ánimo, excepto Magdyel Ugaz.

“Con mis amigas fuimos a chismosear, los actores estaban en su hora de esparcimiento. Les pedimos fotos a todos y ellos accedían super lindo. Todo bacán, así no fue con Magdyel Ugaz. Ella se portó de manera pedante y se puso rígida en las fotos”, comentó la joven que mostró las fotos para mostrar el lenguaje corporal de los artistas y darles veracidad a sus palabras.

Otra tiktoker también compartió su momento desagradable con la recordada ‘Teresita’, cuando trabaja como recepcionista de un establecimiento. Para la joven, Magdyel Ugaz se mostró soberbia con ella.

“La saludé y le pregunté donde deseaba que coloque su arreglo floral. Ella no me saludó y me dijo “ponlo donde quieras, no me interesa”. Luego se fue con sus amigos a continuar aparentando que es una persona amable”, indicó.