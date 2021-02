Gian Marco se defiende de críticas sobre desplantes a sus seguidores con video

Gian Marco se volvió tendencia en Twitter tras conocerse una mala experiencia que contó el artista Víctor Yaipén, integrante de la Orquesta Candela, con el galardonado cantante cuando le pidió una foto en un aeropuerto.

Este testimonio desencadenó que otros usuarios contaran sus anécdotas con el ganador del Latin Grammy a través de las redes sociales. Ante esto, Gian Marco compartió un video donde se muestra muy cariñoso con una de sus fanáticas que lo esperaba al terminar de un concierto.

A pesar, que el cantante peruano no se ha referido directamente sobre el escandaloso tema, este publicó en sus cuentas oficiales un video buscando revertir lo contando por el cumbiambero Víctor Yaipén y otros internautas sobre su cuestionada reacción ante las personas cuando se acercan a pedirle una foto o un autógrafo.

Víctor Yaipén ya no ve con los mismos ojos a Gian Marco

El cantante Víctor Yaipén realizó el challenge de TikTok donde contó una experiencia incómoda con famoso en su país. El miembro de la Orquesta Candela, cuando quiso tener una foto con él.

“No ves que estoy ocupado, ya, ya después me tomó una foto contigo”, fue lo que el cantautor nacional al cumbiambero.

A raíz de está anécdota, se sumaron más usuarios a contar sus testimonios sobre el cantante nacional.

“A mí también me paso con Gian Marco, igualito, y también con Raúl Romero, cuando lo entrevisté y le dije que cante y me dijo apaga tu cámara que yo no puedo cantar ahorita”, comentó un cibernauta.