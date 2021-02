Korina Rivadeneira: "Cuando yo llegué a su vida, Mario ya era una persona madura"

Korina Rivadeneira dio detalles sobre su relación con Mario Hart. En el programa América Hoy, la joven señaló que su esposo llegó a su vida cuando ya era un hombre maduro.

Como se recuerda, el automovilísta indicó que fue educado para tener un matrimonio estable y para siempre.

"Para empezar, Mario se enamoró, pudo haberse enamorado en otras relaciones, pero no estaba en el momento indicado, él ha aprendido muchísimo, ha madurado muchísimo, cuando yo llegué a su vida ya era una persona madura", señaló.

Asimismo, señaló que es ella quién toma las decisiones sobre las finanzas.

"En la casa quien toma las decisiones soy yo, quien maneja las finanzas en casa también soy yo, los gastos en casa son compartidos, eso quiere decir que yo llevo los pantalones en el hogar", indicó en son de broma.

Sin embargo, minutos después resaltó: "Parece que yo llevo los pantalones, pero es bastante compartido".

Korina Rivadeneira y sus emotivas palabras sobre su hija

Korina también habló de su hija Lara, fruto de su amor con Mario Hart. La pequeña tiene 5 meses de nacida.

"Larita es un milagro, han sido cinco meses de absoluta felicidad, pese a todo lo que está sucediendo, ella me mantiene como en una burbujita de felicidad, por eso en mis redes sociales todo lo ven felicidad, pero, efectivamente, me entristece todo lo que sucede... pero Larita en este momento de mi vida, estos cinco meses, y durante el embarazo, ha sido absoluta felicidad para mí, desde hace muchos años cada vez que yo soplo mi vela (de cumpleaños) pido, 'Deseo ser muy feliz siempre', y ahora no hay un solo segundo que no sea feliz, y es por ella", señaló.

Dicho esto, la modelo indicó: "Ahora le encuentro un sentido a la vida, Larita es lo mejor que me ha pasado".