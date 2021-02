¿Tilsa Lozano evalúa regresar a la TV de la mano de Gisela Valcárcel?

Tilsa Lozano lleva tiempo alejada de la televisión, pero estaría preparando un gran regreso y a lo grande de la mano de Gisela Valcárcel.

La influencer conversó con un medio local y recordó que hace unos años formó parte del jurado de El Gran Show, por lo que no tendría complicaciones en volver a trabajar con la popular ‘Señito’ y su equipo de GV Producciones.

“He tenido conversaciones con Gisela y su productor Armando (Tafur). He trabajado dos años como jurado en El gran show y saben que pueden contar conmigo”, declaró la exconejita de Playboy.

Por otro lado, Tilsa expresó que no GV no es la única que le propuesto algo, sino que otros canales se han acercado a ella, pero nada se ha concretado. No obstante, se mostró agradecida de la buena relación que tiene los demás canales.

“Hay conversaciones con varios canales, pero aún no hay nada concreto. Amo la televisión y gracias a Dios tengo una buena relación con todos los canales”, dijo la pareja de Jackson Mora a Trome.

Tilsa Lozano apoya a negocios locales

Tilsa Lozano al igual que otros artistas busca promover los negocios locales ahora que estamos pasando por la segunda ola.

“Es momento de apoyar a los emprendedores peruanos que tienen tanto talento, y ahora que nuevamente regresamos a la cuarentena, que nuevamente vamos a estar encerrados, vamos a apoyar a estos talentos, pequeñas empresas… Así que a consumir lo nuestro”, expresó en sus plataformas.