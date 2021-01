Gisela sobre el 2020: “Me hizo patalear, llorar y hasta me sentí frustrada”

La presentadora de televisión Gisela Valcárcel compartió con sus fanáticas y fanáticos de Instagram lo difícil y complicado que fue el 2020 para ella. La empresaria narró una de las peores experiencias que tuvo en este año: la muerte de su hermana.

Valcárcel confesó que a pesar de lo duro que ha sido el 2020, siempre se debe de aprender por las experiencias que nos da la vida.

“Sí despido este año, con ilusión y una sonrisa, sé que todo ocurre para APRENDER ALGO, y el 2020 me hizo patalear, llorar y hasta sentirme frustrada pues ante la enfermedad y la muerte, vienen estas emociones. Mi hermana partió al encuentro con Dios y aunque cada día la extrañé, cada día la piense, y cada día la ame más. He aprendido mucho... Me pasaron, te pasaron tantas cosas, que es momento de hacer un alto y decir... GRACIAS. Deseo para ti y tu familia, nuevas ilusiones y que el amor, siga siendo el camino que nos una. Bienvenido 2021”, indicó en su cuenta oficial de Instagram.

A los minutos, sus seguidores y seguidoras resaltaron la fuerza que tuvo este año la empresaria, una de ellas fue Patty Wong, quien le dijo: “Pude conocer tu divinidad, eres un ser de luz... un ángel en la tierra, Dios te guarde y te cuide siempre alma bonita”, escribió.