Gisela Valcárcel sobre la muerte de su hermana: “Me ilusiona volverme a encontrar con ella"

Gisela Valcárcel recordó con mucha nostalgia a su hermana Martha, quien falleció hace unos meses tras una dura batalla contra el cáncer. Ante ello, la conductora de TV señaló que está pasando por momentos complicados, y solo Dios podrá guiarla.

“Estoy en eso, después de un evento tan duro, admito que estoy en un proceso que no sé cuánto tomará”, indicó.

“Aún no puedo hablar mucho del tema porque lo siento muy vivo. Aunque he avanzado bastante, en cuanto a saber que ya no tienes cerca a una persona, ni la puedes llamar por teléfono… ya no está”, acotó al diuario Ojo.

Gisela Valcárcel indico que tras este tipo de experiencias, uno se da cuenta de lo que realmente vale en la vida, y lo que no.

"Estoy haciendo un aprendizaje sobre vivir sola y es una experiencia que no puedo dejar de agradecerle a Dios. Darte cuenta que venimos solos y nos vamos a ir solos”, señaló.

La rubia reveló que le ha ayudado mucho tener fe en Dios.

“A mi hermana le dio cáncer, pero está en el lugar de donde vino, está en un lugar maravilloso. Saber que de ahí venimos y que solo estamos pasando por esta tierra por un rato”, dijo.

“Mi hermana pasó a la eternidad y tengo ilusión de volverme a encontrar con ella porque creo en la resurrección”, aseguró Valcárcel.