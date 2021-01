Gisela Valcárcel no considera votar por algún candidato que promueva el aborto

Gisela Valcárcel sigue pronunciándose sobre el tema de la legalización del aborto en Argentina, la conductora usó una vez más su cuenta de Twitter para revelar que en las siguientes elecciones ‘no piensa votar por algún candidato que promueva el aborto’.

Como se recuerda, el pasado miércoles el Senado argentino hizo historia al aprobar la ley de aborto, haciendo que el país sea el primer grande de América Latina en dar ese paso. Ante esta importante noticia, la popular ‘Señito’ no dudó en referirse al tema indicando que el presidente Alberto Fernández solo se guía por sus intereses.

“Sus intereses son primero, yo fui madre a los 17″, escribió en su cuenta de la conocida red social.

Porqué no opinas sobre la posición del enano de Guzmán, a favor del aborto; no hay necesidad de irte a otro país. — Marco Armando (@combatiente1960) December 30, 2020

Asimismo, añadió: “Como cualquier adolescente me asusté ante lo que venía, la posibilidad del aborto estuvo en mi mente, gracias a Dios, en medio del pánico decidí tener a Ethel”, agregó.

Su posición generó distintos comentarios y uno de los cibernautas le increpó que opine sobre la postura de Julio Guzmán ante este tema, a lo que la conductora de televisión respondió: “Ya me he pronunciado y en varias ocasiones he opinado sobre el tema, agrego además que no votare por ningún candidato que promueva el aborto”, escribió.

Gisela Valcárcel en contra de la ley aprobada en Argentina

Giseal Valcárcel ha dejado sumamente claro su posición con respecto al mandatario de Argentina, Alberto Fernández, resaltó en su Twitter que durante la campaña presidencial este se comprometió a legalizar el aborto. “Qué consejo bueno puede dar este Señor, sus intereses son primero”, comenzó su tweet la recordada conductora de El Gran Show.