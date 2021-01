Tini celebra el aborto legal: "Se terminó el temor de convertirse en delincuentes"

Tini Stoessel se sumó a la alegría de miles de mujeres que estuvieron pendientes al Senado de Argentina, quién aprobó el 30 de diciembre la despenalización el aborto hasta la semana 14 de gestación.

La joven artista aunque siempre mantuvo en reserva su posición sobre el debate del aborto legal, seguro y gratuito, tras aprobarse la ley en su país, se sumó a la celebración con un emotivo mensaje.

"Es ley", comentó Tini a través de su cuenta oficial de Twitter en relación al lema de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que prometía "Será Ley".

A su vez, la cantante agregó: "Esta ley no obliga a las mujeres a abortar, simplemente las libera de asistir a lugares espantosos poniendo en riesgo su vida. Se terminó el temor de convertirse en delincuentes por no estar preparadas para seguir adelante con un embarazo".

El mensaje de la joven viene acompañada en un contexto de política pública y ampliación de derechos, que logró el Estado intervenir para fomentar una Educación Sexual Integral en escuelas e instituciones, que acompaña con el acceso gratuito de anticonceptivos.

Aborto en Argentina

En Argentina, el Senado decidió aprobar el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), por tal motivo, las mujeres tendrán derecho a un aborto libre, gratuito y seguro hasta la semana 14 de gestación.

“Cuando yo nací las mujeres no votábamos, no heredábamos, no podíamos ir a la universidad. No nos podíamos divorciar, no teníamos jubilación de amas de casa. Cuando yo nací las mujeres no éramos nadie. Siento emoción por la lucha de todas las mujeres que están afuera ahora. Por todas ellas, que sea ley”, manifestó la senadora Silvia Sapag en uno de los discursos más emotivos de la noche.