Jackson Mora le promete a Tilsa: “Más de un año juntos y serán muchos más”

La presentadora de televisión Tilsa Lozano recibió un lindo mensaje de amor, por parte de su novio, el luchador Jackson Mora.

En su cuenta de Instagram, el deportista colgó una fotografía junto a la modelo y le dedicó unas amorosas palabras:

“Más de un año juntos y sé que serán muchos más, te amo Tilsa Lozano”, indicó Jackson con una foto de ambos.

Actualmente Tilsa y su pareja están de vacaciones en el balneario de Órganos en Piura.

Tilsa Lozano afirmó que Jackson Mora le ayudó a ablandar su corazón de piedra

En una entrevista, Tilsa Lozano confirmó que fue bastante ‘dura’ y fría en el amor, antes de que llegue Jackson Mora a su vida:

“Me he abierto bastante, quedé bien dura, fría, con el corazón de piedra y él ha tenido la paciencia y amor para aguantar esa frialdad. Él apareció año y medio más tarde y tuvo paciencia, por eso digo las cosas con calma porque no quiero que mis hijos vean hoy día a Pedrito, mañana a Pepito, pasado a Jackson, quiero que mis hijos tengan una imagen de familia bien constituida, sería bonito que sea con él”, expresó Tilsa Lozano a ‘Trome’.

La modelo también narró lo primero que pensó cuando vio por primera vez al luchador:

“La primera vez que lo vi hasta miedo me dio y dije: ‘¡Ay no, ¡qué grande que es!’ No alucinaba para nada la personalidad que tiene”, mencionó.