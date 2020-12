Tilsa Lozano: expareja reaparece y habla de sus hijos

Miguel Hidalgo, expareja de Tilsa Lozano, reapareció en la televisión para hacer una ayuda social. Como se sabe, el empresario había desaparecido de la pantalla tras separarse de la modelo, con quien tiene dos hijos.

Sin embargo, esta vez respareció en la televisión para ayudar un caso social, el cual fue presentado en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés”. Aquí, Hidalgo conoció el caso de una madre que debe velar por la salud de su hijo.

Conmovido hasta las lágrimas, el empresario destacó el esfuerzo de esta ciudadana, aseverando que, de encontrarse él en la misma situación, haría todo por sus pequeños, fruto de su relación con Tilsa Lozano.

“Soy un tipo que recorre todo el Perú, ayudo y hago cosas de forma muy privada, sin embargo, este caso me ha tocado. Si me pasa algo así con Massimo o Valentina, trataría de hacer todo por ellos, lucharía por ellos”, señaló Hidalgo.

Miguel Hidalgo se comprometió en darle una mano a Sheyla, quien trata de sacar adelante a su pequeño Abraham tras el accidente que sufrió su pequeño por una bala perdida. Además, muy emocionado, el empresario también reflexionó sobre la situación que le toca vivir a la joven.

“Me considero un tipo de controla bastante sus emociones, pero soy padre de familia. Tengo hijos de 2 y 5 años y, como dice Sheyla, la vida suele ser muy injusta, pero tenemos que darle para adelante. Con ella estuvimos conversando entre comerciales y sentí amor de madre”, destacó.

“Trato que mis emociones no demuestren debilidades, porque a veces necesitamos mucha inteligencia emocional, pero este momento se hace inmanejable controlar nuestras emociones. Me comprometo a visitarla, junto a mi equipo de trabajo, y estar con ella. Me va a encantar conocer a su familia”, aseveró Hidalgo, quien volverá a reunirse con Sheyla, pero esta vez en la casa de la joven en San Martín de Porres.

Por su parte, Andrés Hurtado agradeció la noble labor de Miguel, ya que él solo venía realizando obras sociales alejado de las cámaras. “Yo sabía de lo que estabas haciendo todo estos meses, me informé y por eso te busqué. Al principio no querías debido a que realizaba tus labores sociales en silencio, y te agradezco por venir a ayudarnos", dijo el conductor de TV.

Cabe indicar que Miguel Hidalgo es Presidente de la Fundación de Peruanos Desaparecidos y Desprotegidos, tiene un grupo de jovenes voluntarios a su cargo con quienes lleva ayuda social a los que más lo necesitan.