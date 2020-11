Tilsa Lozano afirmó que Jackson Mora le ayudó a ablandar su corazón de piedra

La exvengadora Tilsa Lozano dejó boquiabiertos a sus seguidores al asegurar a través de sus redes sociales que la relación con el luchador, Jackson Mora es estable y está más fuerte que nunca.

Durante una entrevista con el diario Trome, la empresaria dio detalles inéditos sobre su noviazgo.

La modelo indicó que cuando recién conoció a quien ahora es su actual pareja, le pareció una persona muy “ruda”: “La primera vez que lo vi hasta miedo me dio y dije: ¡Ay no, ¡qué grande que es! No alucinaba para nada la personalidad que tiene”.

Tilsa Lozano volvió a creer en el amor

Por otro lado, manifestó que gracias a Mora le ha vuelto la fe en el amor y espera que esta sea su última relación.

“Me he abierto bastante, quedé bien dura, fría, con el corazón de piedra y él ha tenido la paciencia y amor para aguantar esa frialdad. Él apareció año y medio más tarde y tuvo paciencia, por eso digo las cosas con calma porque no quiero que mis hijos vean hoy día a Pedrito, mañana a Pepito, pasado a Jackson, quiero que mis hijos tengan una imagen de familia bien constituida, sería bonito que sea con él”, expresó Lozano.

Además, la popular ‘Tili’ no dudó en responder a las constantes críticas que recibe por parte de Magaly Medina.

“No tengo ningún problema con ella, no sé si ella conmigo y en este momento de mi vida valoro mucho mi paz, tranquilidad, si ella quiere tener una entrevista alturada y civilizada, no tendría problema, pero para qué voy a ir para que me diga: porque tú hace quince años…”, finalizó.