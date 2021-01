Tilsa Lozano arremete contra clínica tras ser desmentida: “Qué vergüenza"

Tilsa Lozano indignada utilizó su cuenta de Instagram para responder a la Clínica Delgado tras el comunicado que difundieron desmintiéndola.

¿Qué dijo Tilsa Lozano en Instagram?

La empresaria se pronunció incómoda por la información que dio a conocer el centro de salud, luego ser denunciados públicamente por mala atención en medio de una crisis sanitaria.

"Qué vergüenza!!! Yo asistí antes de las 8 am con dolor de cabeza y un poco de dolor de garganta. No me quisieron hacer el triaje, no me quisieron tomar la temperatura, no quisieron hacerme el descarte de COVID, ya que para ellos, mis síntomas eran de COVID", inició.

"Me dijeron que me podían llevar a un pabellón donde van los posibles pacientes de COVID a las 10 am, que a esa hora abría esa área. Mientras tanto se negaban a atenderme y yo debía esperar 2 horas y sin ellos tener la certeza si yo tenía o no COVID pretendían llevarme a ese pabellón que abría 2 horas más tarde de mi asistencia. Recibí una llamada disculpándose a mi celular y ahora veo que niegan por medio de este comunicado. Realmente vergonzoso”, agregó en su red social.

A su vez, Tilsa aseguró que tenía el conocimiento de otras denuncias contra la clínica y llegaron a llamarla para pedirle disculpas.

“Si gustan puedo poster todas las quejas de pacientes que al igual que yo vivieron una experiencia similar, tengas muchos testimonios de personas que me han escrito contándome sus experiencias. También tengo videos y audios de otros pacientes!!! Lo que deberían hacer es pedir disculpas de manera real como cuando me llamaron por teléfono, para luego mandar un comunicado insinuando que yo estoy mintiendo”, reveló en su historia.

“No pondré el número pero saben muy bien de donde me llamaron a pedir disculpas”, agregó en una captura de pantalla con la supuesta llamada que recibió.