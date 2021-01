Clínica responde a la denuncia de Tilsa Lozano

Luego de la denuncia pública que hizo Tilsa Lozano contra la Clínica Delgado de la sede de Miraflores, por no ser atendida tras una presunta sospecha de que tenía COVID-19, el centro de salud se pronunció a través de un comunicado para dar a conocer su posición sobre lo ocurrido.

"Rechazamos las declaraciones de la señora Lozano afirmando que no se le quiso atender en nuestras instalaciones. Por voluntad propia, ella no quiso llevar a cabo su atención de acuerdo a nuestros protocolos para pacientes con sintomatología de COVID -19, y cumplir con el triaje respectivo, desistiendo de continuar así con su evaluación médica", se lee en dicho documento.

¿Qué le pasó a Tilsa Lozano?

La exmodelo relató en su cuenta de Instagram el difícil momento que pasó cuando llegó a la clínica local.

“Así que voy a hacer una denuncia pública sobre la clínica. Mi hijo ha estado con tos durante dos días entonces no me pueden atender, no les da la gana de atenderme voy a etiquetar a la clínica para que todo el mundo sepa que no les da la gana de atenderme”, señaló.

Tilsa Lozano denuncia que no le midieron ni la temperatura

Ya en su auto, Tilsa Lozano contó qué es lo que tuvo que pasar dentro de la clínica.

“Bueno estoy sentada en mi carro, como verán, porque no les da la gana de atenderme en esta clínica. Les cuento un poco: mis dos hijos han nacido aquí, hay maravillosos doctores a los que estimo mucho, mis hijos se tratan aquí, yo me trato aquí, pero el hoy me he llevado una decepción terrible”, relató.

“Si soy una posible paciente COVID-19, entonces háganme una prueba, y tampoco me la quieren hacer. No me quieren mandar al laboratorio para que me hagan el examen y descarten que no tenga (coronavirus) y me puedan atender”, agregó.