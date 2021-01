Tilsa Lozano denuncia a clínica por no querer atenderla

Sumamente mortificada, Tilsa Lozano denunció que la Clínica Delgado, de la sede de Miraflores, no quiso atenderla. La exconductora de TV indicó estar bastante decepcionada con el personal médico, pues no quisieron hacerle la prueba para descartar COVID-19.

La exmodelo relató en su cuenta de Instagram el difícil momento que tuvo que pasar con su pequeño.

“Así que voy a hacer una denuncia pública sobre la clínica. Mi hijo ha estado con tos durante dos días entonces no me pueden atender, no les da la gana de atenderme voy a etiquetar a la clínica para que todo el mundo sepa que no les da la gana de atenderme”, señaló.

Tilsa Lozano denuncia que no le midieron ni la temperatura

Ya en su auto, Tilsa Lozano contó qué es lo que tuvo que pasar dentro de la clínica.

“Bueno estoy sentada en mi carro, como verán, porque no les da la gana de atenderme en esta clínica. Les cuento un poco: mis dos hijos han nacido aquí, hay maravillosos doctores a los que estimo mucho, mis hijos se tratan aquí, yo me trato aquí, pero el hoy me he llevado una decepción terrible”, relató.

“Massimo ha estado enfermo, ha estado con moquitos un par de días, y a mi me duele la cabeza y no tengo moco, no tengo fiebre, no tengo nada, solo me duele la cabeza y tengo un poco de garraspera y no les ha dado la gana de atenderme, me han dicho que debo esperar dos horas”, contó.

Lozano señaló que el personal de salud ni siquiera le tomó la temperatura.

“Si soy una posible paciente COVID-19, entonces háganme una prueba, y tampoco me la quieren hacer. No me quieren mandar al laboratorio para que me hagan el examen y descarten que no tenga (coronavirus) y me puedan atender”, cuenta.

Además, contó lo que le dijo a los que la atendieron. “Tú quieres que yo me quede acá dos horas, para que me metas a un pabellón de COVID para saber si tengo o no, y si no tengo me vas a meter ahí para que de paso me contagie… No sería lo más lógico que primero me hagan el examen si tengo o no Conclusión: Me tuve que ir de la clínica, así que no vengan”, contó.

Ya en su casa, Lozano contó que se sometió a una prueba rápida para descartar COVID-19, saliendo negativo. Además, señaló que procederá a hacerse la prueba molecular.