Tilsa recordó que Yahaira pidió que la bajaran del escenario para iniciar show

La modelo Tilsa Lozano mencionó que Yahaira Plasencia tiene y tuvo actitudes que nunca le gustaron.

La influencer recordó que, en una oportunidad, compartieron escenario y que la salsera ordenó que la modelo se baje de la tarima para que pueda iniciar su concierto.

“No tengo ningún problema con ella, simplemente me cae chinche y punto, me cae mal ella así como mucha gente. No es nada personal”, dijo.

“Cuando comenzó fue con unos aires de diva. Contestaba mal a la prensa, era una malcriada. Yo tenía que presentarla en un evento y ella dijo que no subiría al escenario. Eso fue hace años. Esas divas de papel me llegan” reveló en el programa ‘Mujeres al Mando’.

Se lleva mejor con Daniela Darcourt

En el programa de Latina, le consultaron si pensaría en contratar a Plasencia para su boda y ella lo descartó:

“No la contrataría, no me gusta cómo canta. En todo caso, prefiero que esté Daniela Darcourt, ella sí me cae bien y canta hermoso”, dijo.

Recordemos que Yahaira Plasencia hizo su presentación a ‘Esto es Guerra’, el pasado martes, por lo que en el programa de espectáculos se tocó el tema y se habló de la conducta de la salsera en años anteriores.