Tula Rodríguez comparte su actitud guerrera con sus seguidores

Tula Rodríguez ha regresado más empoderada y con actitud súper positiva ante la vida, a pesar de la crisis que estamos pasando a nivel mundial y tras la muerte de su esposo, el exgerente de televisión, Javier Carmona.

Para la conductora de televisión el año 2021 ha iniciado bien, dejando la tristeza en el año pasado, para continuar con la vida que sigue corriendo, pero sin olvidar a su gran amor.

Rodríguez usó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje motivador: “Avanzando en la vida con la actitud de guerrera siempre...Ya sabes, no hables mal del que no sepas...No te metas en lo que no te importa...Pero, sobre todo, ¡¡¡no juzgues lo que no viste, o no sabes...!!!”

Además, agregó: “Un consejitoooo y sé feliz siempre... Bendecido día para todos #DiosEsBueno #SeFeliz #SiempreMamá #Familia #masamormenoshate”.

Tula Rodríguez regresa a la actuación

Tula Rodríguez no solo es conductora de televisión, sino que hace muchos años sorprendió en la actuación. Y si bien lo había dejado, ahora regresa de la mano de ProTV con una nueva producción de nombre “Junta de vecinos” con la mexicana Cynthia Klitbo y la argentina Bárbara Torres.

“Me uniré a la nueva novela de PRO TV: Junta de vecinos y mañana (20 de enero) es mi primera escena. Estoy feliz de volver a actuar. Gracias por la oportunidad de trabajo... No se imaginan el elenco de lujo con el que voy a participar”, comentó Tula.

Además, compartió una imagen en su Instagram con la descripción: “Primer día de grabaciones” y el hasgtag #Juntadevecinos.