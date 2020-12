Tula sorprende a Jazmín Pinedo: "¿Con quién estás saliendo?"

Jazmín Pinedo luego especularse que estaría saliendo con alguien tras sus reacciones ante los misteriosos e incómodos comentarios que Jota Benz ha solido exponer en diferentes oportunidades. Tula Rodríguez no dudó en evidenciar a la modelo y dejarla en shock con sus preguntas.

La conductora de En boca de todos aprovechó el en vivo para preguntarle a la joven, cómo se llamaba la persona con quién estaría saliendo, después que el hermano de Gino Assereto advertía a su excuñada de contar todo.

"De frente chinita, ¿con quién estás saliendo?", manifestó la actriz, impactando a la presentadora de EEG.

"Yo la estoy pasando muy bien", reveló Jazmín Pinedo, quien luego detalló a qué se refería. "En la vida en general, tengo todo para ser feliz, me va súper bien".

Jazmín Pinedo aclaró su relación con Jesús Neyra

La conductora de Esto es guerra se refirió por primera vez sobre el ampay que le hicieron unos meses atrás, donde se la ve entrando al edificio donde reside su expareja, Jesús Neyra.

“Fue la última vez que me reuní con mis amigos, fue una fiesta larga, que la gente lo interpretó de otra manera (...) Luego de todo lo que se especuló, me alejé de ellos para no involucrarlos”, comentó. “Somos un grupo chiquito de 5 personas, somos muy pegados, como hermanos, nos queremos un montón”, agregó.

“Somos patas, lo que pasa es que tenemos el mismo grupo de amigos y por eso nos llevamos muy bien”, aclaró la joven.