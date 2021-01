Imitadores de Amy Winehouse y Enrique Bunbury se suman a denuncia sobre presunta explotación en Yo Soy

Luego que Miguel Samamé, imitador de Gustavo Cerati, denunciara públicamente al programa Yo Soy, por presunta explotación laboral, otros exconcursantes se han sumado a su acusación.

Los imitadores de Calamaro, Amy Winehouse, Enrique Bunbury y Fito Páez han salido a darle su respaldo a las palabras de su colega.

Es así, que los mencionados imitadores concordaron que su trabajo como artistas ‘consagrados’ debió ser remunerado, por lo que se negaron a regresar a la nueva temporada de Yo soy: grandes batallas.

Miguel Samamé, reconocido imitador de Gustavo Cerati, afirmó que durante las anteriores temporadas en las que participó nunca recibió algún pago por parte de la producción de Yo soy.

“En la situación tan difícil por la que el sector artístico viene pasando, yo, en lo personal, no puedo ser partícipe de la explotación... Lamentablemente, el programa no contribuye ni siquiera con los gastos de alimentación, ni transporte”, escribió en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Ani Rodríguez, conocida por su imitación de la reina del soul, Amy Winehouse, usó la misma publicación para expresarle su apoyo ante la acusación de músico. “Bien dicho, es nuestro trabajo y nos dedicamos a esto, por eso cobramos lo que cobramos. Y gracias al público por apreciar nuestro trabajo”, señaló.

Y así, como ella, Carloman Fidel, imitador de Enrique Bunbury y ganador de una de las temporadas de Yo soy, también hizo el pedido de que los artistas participantes del programa sean remunerados.

“Mucha gente critica, pero realmente ya paso la época en que pagamos derecho de piso. Nuestro trabajo debería ser remunerado como cualquier otro, y peor aún, en esta situación en la que nos encontramos todos. ¡Somos artistas, no esclavos!”, se lee en el mensaje del imitador del fundador de Héroes del silencio.

Otro que manifestó su respaldo fue Francisco Chávez, y solicitó más respeto para la carrera artística de los imitadores.

“Jamás le he pedido nada a #YoSoy. Sin embargo, lo que dice mi amigo Miguel A. Samamé es verdad. ¡Tiene todo mi respaldo! ¡Basta de falsos rumores! Y de paso, creo que en estos tiempos difíciles no se debería jugar a destruir a la gente que va al programa arriesgando años de trabajo y salud”, indicó el rockero.

Asimismo, el imitador de Fito Páez compartió la acusación de Miguel Samamé y escribió un mensaje en Facebook: “¡Suscribo! Cuando entré al programa, muchos amigos se arañaron y alejaron y yo puse el pecho, consecuente con una decisión que sabía que, para bien o para mal, me cambiaría la vida, miento, no lo sabía, pero así fue... Pero, sobre todo, creyendo en lo que hacía. Tenía, tengo y tendré una carrera”

‘Gustavo Cerati’ de Yo soy contó los motivos de negativa a participar en esta edición

Miguel Samamé contó a un conocido medio local las razones por las decidió no ser parte de la nueva temporada de Yo soy: grandes batallas. “Me encantaría estar en ese escenario, pero existe un deber moral que no puedo contrariar. En este momento, no lo considero prudente, se está incurriendo en explotación. Considero que se están aprovechando de los artistas”, expresó el imitador a La República.

Además, expresó que la producción debería analizar la situación actual de los artistas, quienes han sigo muy golpeados por la pandemia.

“Yo soy me ha dado fama, pero nunca me ha dado un sol. Me ha dado trabajo, me ha abierto muchas puertas, pero en estos momentos, los artistas estamos un año sin trabajar”, añadió.