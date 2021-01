La incomodidad de Maricarmen por el duro comentario de Mauri en Yo Soy

¿No se llevan bien? Desde que llegó el exmagento Mauri Stern al programa concurso Yo Soy, se ha generado tensión entre los integrantes del jurado y los participantes.

Y es que en la última batalla del sábado, se produjo una pequeña discusión entre el Stern y Katia Palma, por los fuertes comentarios que tuvo el artista en contra del imitador de Manuel Mijares.

A pesar que el cruce de palabras fue con Katia, se pudo notar la incomodidad de Maricarmen Marín, por la forma en que el mexicano se expresó del concursante.

“Lo siento. Aquí no. No te vi Mijares, físicamente no. Me va a dar una sorpresa porque va a sonar a Mijares porque no se parece nada. No te veo Mijares, no te pareces a Mijares y luego empiezas a cantar y digo ‘wooooow’ no estás lejísimos. Es otro tono, otro color. Estás muy lejos hermano, no te puedo ayudar. Mejor me quedo con este sabor hermoso que acabo de vivir”, mencionó.

Cuando fue el turno de hablar de Maricarmen Marín, miró con incomodidad a Stern, dando a notar que no estaba de acuerdo con sus comentarios.

Minutos después, Katia defendió a su "ahijado" y hasta hizo bromas respecto a los fuertes comentarios contra el imitador de Manuel Mijares.

“Ahijado, tú tranquilo, más tarde te vamos a pasar el huevo para que no te quedes asustados por esos comentarios. Yo aposté por ti y desde la primera vez que te vi hasta ahora, para mí, sí has mejorado un montón y vas por el camino del personaje”, dijo Katia Palma.