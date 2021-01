Maricarmen Marín tras discusión con Mauri Stern: “Soy buena pero no tonta”

Luego que protagonizara una discusión con Mauri Stern en Yo Soy, Maricarmen Marín aclaró que es "buena, pero no tonta". Como se recuerda, la cantante y actriz refutó la forma de calificar de su compañero.

Desde que Mauri Stern llegó a ‘Yo soy, grandes batallas’ viene generando revuelo con sus comentarios, es por ello que que la actriz no dudó en responder en una de las galas.

“Puedo ser muy buena, pero no tonta.. si hay algo que no me parece de un cantante se lo digo, pero no puedes afirmar que no sirve para esto, siempre estaré del lado del artista”, señaló Maricarmen Marín.

La animadora indció que el cantante es muy duro con los participantes. Hecho que terminó en un a discusión durante el programa.

Maricarmen Marín encara a Mauri Stern y tienen acalorada discusión en Yo Soy

Los jurado de 'Yo Soy', Maricarmen Marín y Mauri Stern protagonizaron una acalorada discrepancia en vivo sobre la manera de calificar las presentaciones de los imitadores.

"Ni es correcta, ni es lo que estamos buscando. Ana Torroja no estás lista, estás aquí tratando algo que no lo tienes. Cuando nos comparamos con algo mediano lo peor se ve bien", fueron las palabras que usó el cantantante para referirse una concursante.

Al respecto, Maricarmen trató de hacerle entender que el rol del jurado es corregir. "Nada es bueno ni malo. Cada presentación tiene sus cosas que resaltar y corregir".

Por su parte, Mauri Stern le dejó claro a la cantante que ahora se encuentran en un concurso de otro nivel. "Que no vengan los retadores de bajo nivel".