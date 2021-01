¿Tendrían un hijo? Hugo García evidencia a Alejandra y Said viendo ropa para bebés

Hugo García también se sumó a los chicos reality que viajaron a Miami de vacaciones. Ante ello, el deportista sorprendió al evidencia a la pareja conformada por Alejandra Baigorria y Said Palao, más unidos que nunca y viendo ropa para bebés.

¿Alejandra Baigorria y Said Palao tendrían un hijo?

Luego de publicar el novio de Mafer Neyra un vídeo inédito en Instagram sobre la empresaria visitando una tienda de artículos para menores, generó sospecha en los usuarios.

Algunos seguidores de Alejandra comenzaron a comentar la idea que podría tener el deseo de convertirse en padre pronto. Sin embargo, nada está confirmado.

En la grabación se pudo ver al hermano de Austin Palao, esperando afuera del establecimiento, mientras Hugo se divertía registrando lo ocurrido.

A su vez, en la historia se escucha a García bromear, diciendo que Said estaba sometido, y él le responde que se quede callado porque Mafer lo había enviado hasta el lugar.

Cabe recordar, en junio del 2020, Alejandra Baigorria reveló que uno de sus deseos era ser madre: “Tengo 31 años y ya me gustaría ser mamá, me nace el instinto, pero bueno (...) He pensando alguna vez en el tema de la inseminación artificial, pero no sé ¿podría ser, no?”.

Ale Baigorria conoció a la mamá de Said Palao en Estados Unidos

La chica reality Alejandra Baigorria y Said Palao viajaron hasta Estados Unidos para darse el encuentro con la mami del modelo.

“Más engreídos, imposible”, mencionó Ale al llegar a la casa de su suegra, Maria Rosa Castro Queija.

“Nos ha engreído Mari con un pancito con pavo”, mencionó la empresaria.