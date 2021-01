Alejandra Baigorria a Said Palao: “Son meses que no dejo de sonreír”

Alejandra Baigorria despidió el 2021 con unas palabras para Said Palao, de quien se mostró muy enamorada y sorprendida por haber llegado a su vida de una manera inesperada.

Como se recuerda, la empresaria señaló en más de una oportunidad que no planeó enamorarse del integrante de Esto es Guerra.

“Feliz año!!! El 2020 fue duro para el Mundo entero... a pesar de todo apareciste TÚ en mi vida. En el momento que no lo tenía planeado. ¡Y así paso todo sin darme cuenta!!! son meses que no dejo de sonreír.”, indicó Alejandra Baigorria, quien pasó Año Nuevo junto a Said en Miami.

Además, se refirió a este nuevo año, esperando que sea mejor para todos.

“No sé qué será mañana no sé qué será de este 2021. Lo único que sé es que vivo cada segundo de mi vida al máximo. Sin pensar sin planear. De una forma diferente así será”, acotó.

Como se recuerda, la pareja ya conoció a sus respectivos padres, dejando en claro que su relación es bastante seria.

Ale Baigorria conoce a la mami de Said Palao en Estados Unidos

La chica reality Alejandra Baigorria y Said Palao viajaron hasta Estados Unidos para darse el encuentro con la mami del modelo.

“Más engreídos, imposible”, mencionó Ale al llegar a la casa de su suegra, Maria Rosa Castro Queija.

“Nos ha engreído Mari con un pancito con pavo”, mencionó la empresaria.

En los videos compartidos en su red social, se puede ver cómo Said y Ale disfrutan del mar, más enamorados que nunca.