Alejandra Baigorria y Said Palao: papás finalmente se conocen y posan juntos

Los padres de Alejandra Baigorria y Said Palao finalmente se conocieron. La encargada de hacer pública esta reunión fue la propia empresaria. Los progenitores de la feliz pareja - al parecer - se cayeron muy bien, pues hasta posaron juntos para el Instagram de la rubia.

A través de su red social, la joven no dudó en expresar su emoción ante este encuento. En otra imagen, vemos a los guerreros junto a sus papás, muy felices.

"Ohhh noooo se conocieron JAJAJAJA", escribió Alejandra Baigorria en su cuenta de Instagram sobre Steve Palao y Sergio Baigorria.

Ambos padres se abrazaron para la foto. Todo parece indicar que están muy felices con la relación de sus hijos.

Algo que sorprendió mucho a los fans, fue que la rubia escribió: "Baigorria Palao". ¿La rubia ya se estará proyectando?

Como se recuerda, Alejandra Baigorria confesó hace unos días que no tenía previsto enamorarse de Said Palao.

“Hay una canción que siempre nos ponen es de Alex Hoyer, se llama ´Planes’… (¿Te hace recordar?) Sí porque la canción dice que ninguno de los dos tenía planes y pasó”, contó la rubia.

Said Palao y la tierna acción que tuvo con Alejandra tras ganar en EEG

Luego que Alejandra Baigorria lograra el punto ganador para los Guerreros, Said Palao no dudó en demostrarle lo orgulloso que estaba de ella con un emotivo abrazo. Mientras la joven se desvanecía del cansancio, su pareja no dejaba de sostenerla.

Como se recuerda, este último lunes fue la gran final de Esto es Guerra, donde los Combatientes fueron derrotados.

Said Palao no dudó en estar junto a su novia, quien tuvo una dura contienda contra Ducelia. En primera instancia, la combatiente llevaba la delantera, sin embargo, no pudo aprovechar la ventaja y terminó perdiendo.

Tras la victoria, Alejandra Baigorria rompió en llanto mientras recibía el abrazo de su pareja, quien la alentó en todo momento a seguir la competencia.