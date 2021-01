Karla Tarazona envía mensaje de reflexión por un nuevo año

Karla Tarazona utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus fanáticos y fanáticas un conmovedor mensaje por la llegada del nuevo año.

“2020... Nunca te olvidaremos. Este 2020 que se va nos enseñó tantas cosas, ante las tragedias y pérdidas pudimos mostrar lo mejor de nosotros”, dijo la presentadora de televisión en compañía de un video, en donde recopila diferentes anécdotas junto a sus hijos y su esposo Rafael Fernández.

“De parte de mi esposo Rafael Fernández y mi familia deseamos de corazón un nuevo año con mucha salud, paz, amor, trabajo y mucha fe que el mundo lo necesita”, añadió en su publicación en la red social.

Rafael a Karla: “Eres la persona que siempre busqué en mis sueños”

Hace solo algunas semanas, el empresario Rafael Fernández y Karla Tarazona se dieron el SÍ en una ceremonia privada. Durante la fiesta, el flamante esposo le dedicó unas palabras a su nueva esposa:

“Quisiera empezar con una palabra muy simple, pero que lleva algo muy profundo. Un sentimiento muy grande, esa palabra es ‘Te Amo’. Tal vez para muchos esta palabra, la escucharon muchas veces, pero la sintieron muy poco. Hoy Karla te puedo decir que esa pequeña palabra la he sentido desde que te conocí. No importa la forma cómo pasó o el tiempo recorrido juntos. Solo tú y yo sabemos que no existen barreras para vivir una historia real.

Hoy es prueba de esto, este gran paso, lo hacemos nuestro íntimo, mágico y puro. Eres aquella personita que encaja como pieza perfecta. La mujer que siempre quise a mi lado y aunque suene cursi, eres la persona que siempre busqué en mis sueños.

Hemos vivido muchas experiencias intensas juntos, pero desde ese primer día que conectamos, supe que esto iba a ser inolvidable.”, le dijo muy emocionado.