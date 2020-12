Esposo de Karla Tarazona toma acciones legales en contra de sus exparejas

El empresario Rafael Fernández, esposo de Karla Tarazona no se quedó de brazos cruzados, tras las declaraciones de sus exparejas y reveló que ya ha tomado acciones legales en contra de Paola Félix y Luciana Onetti.

Recordemos que las dos mujeres, quienes mantuvieron una relación con Fernández, salieron a dar declaraciones en el programa ‘Amor y Fuego’, después del matrimonio de la conductora de televisión.

Es así que el esposo de Karla, declaró:

“Como su nombre lo dice, son ex y no tendría nada que opinar porque son personas que pertenecen a mi pasado y no debería hablar de ellas por respeto a mi familia. Las acciones legales ya están realizadas, las hicieron mis abogados hace un buen tiempo, pero lamentablemente ese tipo de casos (juicios) demoran de dos meses a un año”, declaró a ‘Trome’.

Rafael Fernández niega relación con asistente

Félix y Onetti hicieron comentarios acerca de una supuesta relación entre el empresario y su asistente, por lo que Fernández salió a aclarar la situación:

“Ni siquiera saben lo que dicen. Andrea es mi asistente hace muchos años, una amiga, mujer, madre de familia y dama, a diferencia de otras personas a quienes les queda grande esa palabra”, dijo.

El esposo de Karla Tarazona también aprovechó para decirle a sus exparejas que por favor no se metan con su actual familia:

“Una persona cuando no es feliz siempre va a querer envidiar a la otra, pero no voy a permitir que se metan con mi familia, que ahora son Karla y sus hijos”, expresó al medio mencionado.