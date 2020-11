Sebastián Yatra lanza su versión de villancico Santa Claus is comin’ to town

El cantante colombiano Sebastián Yatra ya vive la fiebre de Navidad, es por ello que no dudó en lanzar su reciente tema. Esta vez se trata de un villancico, como parte de un nuevo proyecto de Universal Music, que presentó el EP “Feliz Christmas”.

Consiste en un compilado de diferentes canciones navideñas, donde participan Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Danna Paola, Nacho, Morat, Greeicy, Mariah Angeliq, Isabela Merced y Cali Y El Dande.

Acompañando el lanzamiento del álbum está el estreno del video para el sencillo principal del álbum, donde Sebastián Yatra realiza una interpretación bilingüe y dinámica de “Santa Claus Is Comin’ To Town”.

En el video podemos ver al colombiado ataviado con la magia de la Navidad, canta, baila y hace mimicas tratando de transmitir el espíritu navideño. Y en efecto, lo logra.

Artistas se unen para cantar temas navideños

1. Sebastian Yatra - Santa Claus Is Comin' To Town

2. Luis Fonsi - Let It Snow

3. Danna Paola - All I Want For Christmas Is You Christmas

4. Nacho - Jingle Bells

5. Morat - Rocking Around The Christmas Tree

6. Greeicy - Silent Night

7. Mariah Angeliq - Last Christmas

8. Isabela Merced - Have Yourself A Merry Little

9. Cali Y El Dandee - White Christmas