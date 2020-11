Beto Ortiz acusa a influencers por "agitar" desde su computadora a los jóvenes

El periodista Beto Ortiz continúa en el ojo de la tormenta a raíz de las fuertes declaraciones sobre las marchas nacionales y las víctimas de las represiones policiacas. El periodista cuestionó a algunos personajes por presuntamente "agitar" a las personas a salir a las marchas.

Según el periodista, detrás de los ataques en su contra y la agitación de las personas hay un grupo de "influencers" que fomentarían la violencia y el maltrato psicológico. En su programa “Beto a saber” señaló directamente a Marco Sifuentes, Claudia Cisneros y Jason Day.

“Nadie le niega merito a esos jóvenes que salen a pelear (...) No estamos acá en contra de la lucha de nadie, sino contra quienes azuzan y lo hace desde el extranjero", manifestó al inicio de su programa en Willax.

"Esos ‘che guevara’ que lo hacen sentados en su casa y desde su computadora están agitando a los cholitos que salen y se matan para que llegue al poder el grupo que les paga a estos influencers", argumentó, afirmando que estarían provocando el odio y enfrentamientos.

“Desde su teclado, manipulan, conspiran, y hacen que el pueblo se mate en las calles mientras ellos están felices de su vida en su penthouse”, agregó, señalando a periodistas, empresarios e incluso actores como Jason Day.

“Nada de eso no es gratuito, hay algo siempre (...) Es una lástima que estas personas azucen a los jóvenes y desde afuera, lo que me parece doblemente cobarde. Hacerlos desde los Estados Unidos, desde Madrid, me parece cobarde”.

Manifestantes hacen plantón fuera de casa de Beto Ortiz

Beto Ortiz causó revuelo con su comentario sobre los dos jóvenes asesinados en la segunda marcha Nacional. Ante ello, el conductor dio a entender que solo las personas de bajos recursos tienden a ser "carne de cañón de todas las guerras”.

Casa de Beto Ortiz pic.twitter.com/extNnzvB6A — bombón 🏳️‍🌈 REFORMA POLICIAL AHORA! (@LaSingingLatinx) November 14, 2020

Frente a ello, este último martes un grupo de protestantes se apersonaron hasta la puerta de la casa del periodista para protestar en su contra en el distrito de Miraflores.