Beto Ortiz responde a manifestantes: “¿Tan importante me consideran?” | VIDEO

Beto Ortiz luego de haber generado indignación en las redes sociales por su polémica opinión sobre las marchas contra el gobierno de Manuel Merino, en medio de la muerte de Inti Sotelo y Jack Pintado, manifestantes se organizaron y aparecieron afuera de la casa del periodista.

Ante ello, el conductor de Willax TV decidió responder en su programa, agradeciendo la relevancia que le den, así como al expresidente y al expremier Ántero Flores.

¿Qué dijo Beto Ortiz a los manifestantes?

"Yo no soy tan importante para que me tenga que demostrar a mí nada, tampoco soy la noticia, tampoco soy el enemigo, aunque ustedes se diviertan convirtiéndome en el dinosaurio contra el cual hay que luchar. La verdad que en el fondo ustedes me dan color, como se dice en el barrio, porque la manifestaciones la llevaron a cabo en la casa de Merino, presidente efímero de la República, en la casa de Ántero Flores-Aráoz, exprimer ministro del país y en la casa de Beto Ortiz. ¿Tan importante me consideran'", comentó en su programa.

Asimismo, el conductor de ‘Beto A Saber’ indicó que se emprendió una campaña en su contra para que no salga al aire y que ya vivió esas circunstancias muchas veces, como las amenazas de Vladimiro Montesinos.

"Gente que está en contra, gente que te detesta porque los reporteros no tratamos de que la gente nos ame, nos apapache o nos pida autógrafos. Entonces, muchas de las cosas que he dicho ha molestado a un sector de los chicos que salen a las calles a protestar y han comenzado a llevar a cabo de una serie de acciones como de guerrilla, de organización en las redes para tratar de callarme de muchas maneras", sostuvo.

Beto Ortiz dijo que considera esto como “gajes del oficio” y que puede vivir sin redes sociales luego de que hayan eliminado sus cuentas con millones de seguidores.

“Lo que sí me llama la atención es que todos estos grupos de jóvenes han salido a las calles a luchar por la democracia, por la libertad y eso es emocionante. Sin embargo, es una democracia y libertad en la cual estamos todos obligados a pensar exactamente igual que ellos porque si alguien discrepa, que hay una voz disidente, debe ser acallada, silenciada, y esta es la parte de la idea de la democracia que tienen estos muchachos y yo solamente no entiendo, sino que no comparto. Justamente la juventud se caracteriza por el goce de las libertades”, acotó.