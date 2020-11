Beto Ortiz: “Me revelo a los chibolos que han fumado demasiado y se ponen violentos”

Beto Ortiz sorprendió al pronunciarse contra los manifestantes con fuertes calificativos, señalando que no se debe glorificar a los jóvenes que partieron cuando habrían sido "fumadores" y "violentos".

A su vez, el periodista destacó la función de la Policía Nacional del Perú en momentos de conflictos y deberían ser ellos, quienes deben tener un reconocimiento, descartando que sean asesinos.

“Ahora resulta que para ser políticamente correcto y seguir la moda de los jóvenes del Bicentenario hay que decir que la policía es asesina, fíjense ustedes, esa es la nueva moda”, indicó en señal abierta.

“Si la gente quiere estar a la moda y quiere congeniar con los chibolos de estas barras bravas, bueno, estamos en abierto y franco desacuerdo. Si para estar a la moda yo tengo que decir que mi Policía Nacional es asesina, lo lamento mucho señores, no solamente no estoy de acuerdo, sino que me revelo frente a esta consigna, me revelo contra estos ridículos, porque a la Policía les debemos muchísimo”, sostuvo.

Además, el conductor de Willax TV aseguró que él siempre le rendirá homenaje a la PNP, porque le debemos mucho a los agentes:

“Ya no me van a hacer bullying por las redes, porque ya no las tengo y ni los leo, ni los leeré (...) Nosotros contamos el otro lado de la historia, no sucumbimos a la glorificación de los chibolos que han fumado demasiado y se ponen violentos”, comentó.

“Hay que homenajear a los policías que se han enfrentado a estas hordas y han quedado gravemente heridos y es el lado de la historia que nadie cuenta”, finalizó.