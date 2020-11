Samahara en redes: "Mamá sé que tienes miedo, pero hoy salgo a la calle por ti y todos"

Samahara Lobatón no ha sido ajena a través de su cuenta de Instagram para compartir información de hechos o momentos que los ciudadanos marchaban contra el gobierno de Manuel Merino.

Ante ello, la hija de Melissa Klug se sintió identificada con una frase de los presentes en la marcha pacífica, que muchos padres deben sentir al ver a sus hijos protestar en medio de actos violentos contra sus herederos, siendo reprimidos.

Cabe recordar, que la joven se convirtió en madre hace unas semanas y se encuentra en el cuidado de su primogénita. Sin embargo, quiso expresar su indignación.

Por ello, como progenitora expuso un mensaje que podría decirle a su pequeña cuando crezca y decida manifestarse en contra de un gobierno que no esté de acuerdo:

"Mamá sé que tienes miedo, pero hoy salgo a la calle por ti y todos", se leía en la pancarta.

A su vez, la joven incentivó a sus seguidores que se sumen a expresar su molestia desde casa, si no pueden salir de casa:

Samahara Lobatón confesó su cercana relación con Jefferson Farfán

Al presentarse la influencer en el programa de 'En boca de todos', las cámaras de América Espectáculo le preguntaron por el futbolista, padre de sus dos hermanos menores.

La joven confesó que aún mantienen una linda relación con el seleccionado, ya que él los estima mucho. Tanto así, que Farfán le escribió cuando se encontraba en su labor de parto.

“Sí, conversamos, tenemos comunicación. No me saludó a mi, yo estaba en sala de operación (el día del parto), me mandó sus saludos con Youna. Yo sé lo mucho que nos estima a nosotras”, indicó la hija de Abel Lobatón.